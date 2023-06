Blaise Pascal | il genio matematico e filosofico nasceva 400 anni fa

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tra le opere più profonde e moderne di(Clermont-Ferrand 1623 – Parigi 1662), nonché tra le più significative e indicative per ricostruirne il sentimento e il pensiero, appare doveroso ricordare i Pensieri, scritto pubblicato postumo, nel 1670. Si tratta di una raccolta di frammenti, di appunti stesi in vista di un testo apologetico che non vide mai la luce. I Pensieri “hanno subito vicende appassionate, passionali e controverse su tutti i piani, del contenuto e della forma, dell’intenzione, della gestazione, della composizione e della pubblicazione, della trasmissione e della ricezione; sono state segno di contraddizione ancor più profondo e duraturo delle Provinciales, perché più universali” (Pensieri, a cura di Carlo Carena, edizione “I Classici del pensiero”, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 2008). Un progetto interrotto ...

Le premier pape jésuite de l'histoire rend hommage à l'auteur le plus critique des Jésuites,. Le jour de l'anniversaire des 400 ans de la naissance de ce génie français, le 19 juin 1623,...Così Papa Francesco , nella lettera apostolica "Sublimitas et miseria hominis", scritta in occasione del quarto centenario della nascita del filosofo francese, definisce, al centro ...

L'omaggio al filosofo francese giansenista, per secoli bollato come eredito, nel giorno dei 400 anni dalla nascita. Eugenio Scalfari già nel 2012 aveva ..."Un infaticabile ricercatore del vero, che come tale rimane sempre inquieto, attratto da nuovi e ulteriori orizzonti". Così Papa Francesco, nella lettera apostolica "Sublimitas et miseria hominis", sc ...