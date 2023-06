Black Clover | la spada dell' Imperatore magico | la recensione | un film tra magia | combattimenti e tenacia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladi: la. Su Netflix è disponibile in streaming l'attesodi uno dei più famosi battle shonen degli ultimi anni: Asta, Cavalieredel regno di, deve vedersela con un potentissimo nemico, determinato a distruggere l'intero regno. Il genere battle shonen è l'indiscusso top seller dei manga, con predecessori illustri che vanno dal capostipite Dragon Ball al più recente Demon Slayer/Kimetsu no Yaiba. Una tipologia di storie che, per quanto stereotipate, sono capaci di attirare un pubblico vastissimo e appassionato. Nell'affollato panorama attuale è riuscito a farsi notare anche, manga creato da Yuki Tabata ...

Netflix ha iniziato lo streaming dei primi quattro minuti del film anime Black Clover: Sword of the Wizard King (Black Clover: Mahtei no Ken) questo giovedì. Il video è disponibile con otto diverse lingue audio e 13 diverse lingue dei sottotitoli. Il film è stato ritardato. Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, il primo film ispirato al popolare fumetto omonimo, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Black Clover: La spada dell'Imperatore Magico ha conquistato il pubblico con la sua storia emozionante e le sue animazioni eccelse.