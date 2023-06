Bisseck-Inter | così Wehlast | «Potenzialità da top! Somiglia a tre»

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’ha piazzato il colpo Yann Aureldall’Aarhus. Su di lui si è espresso, giornalista danese di Ekstra Bladet e giurato del Golden Boy Tuttosport CARATTERISTICHE ? Mads Glennparla delle caratteristiche di: «Si tratta di un calciatore intelligente, forte nel gioco aereo. Per un ragazzo dal fisico possente, dotato pure di un’ottima tecnica di base. Sa impostare l’azione, ma si lancia anche in avanti per cercare il gol. Possiede un buon tiro, non è quel tipo di difensore che aspetta gli avversari e non sale mai in attacco». PARAGONI ? Pera tre giocatori: «Con tutte le dovute proporzioni, che devono essere fatte, direi che può ricordare per alcune peculiarità Bastoni per come imposta l’azione. ...

è il primo colpo del nuovo, reduce da due trofei vinti e dalla finale di Champions persa contro il City. Lui e Thiaw si passano un anno di differenza e hanno giocato insieme in Under 21 ...L'SI DEFILA - Su Retegui l'c'era davvero tanto che Baccin era andato a Malta per ... il primo è perché impegnato in altre operazioni come quella appena conclusa con. Ma ci sono ...O c'entra anche l', preso: dall'Aarhus un gigante per Inzaghi Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 17 giugno - 21:01

"Penso che necessiterà di un anno di adattamento, per imparare e migliorare: resterà a Milano e non andrà via in prestito in altri club della Serie A" ...