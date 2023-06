Bimba scomparsa a Firenze | ripresa ispezione nell’ex hotel Astor

(Di lunedì 19 giugno 2023) Carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis sono tornati anche questa mattina per cercare elementi utili alle indagini E’questa mattina l’all’exin via Maragliano nella zona nord dida dove laperuviana di 5 anni Mia Kataleya Chiclio Alvarez èil 10 giugno. Dopo il vasto dispiegamento di uomini e mezzi di ieri, sono tornati i carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis per cercare elementi utili alle indagini. La Dda procede per sequestro di persona a scopo di estorsione. Dal sopralluogo di ieri nessuna traccia della piccola Kata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

commenta Continuano le indagini sul rapimento di Kata, la bambina peruvianaa Firenze il 10 giugno. Lunedì mattina è ripresa la maxi ispezione dei reparti speciali ...utili a trovare la. ...leggi anche Firenze,: in hotel trovati cellulare e vano nascosto La telecamera privata Dettagli utili potrebbero arrivare dalla telecamera di un privato cittadino, individuata dai ...È stata una settimana in cui abbiamo adottato Kata come una figlia, una sorella, siamo preoccupati e in ansia per la suaha detto il sacerdote Questaha mobilitato tante persone ...

Bambina scomparsa a Firenze, hotel Astor al setaccio. L'operazione delle squadre speciali dell'Arma LA NAZIONE

Kata scomparsa, l'ex hotel Astor sgomberato e sequestrato ... Non è mai stata del tutto accantonata l'ipotesi che la bimba possa essere rimasta all'interno. Sul posto anche il pm Christine von Borries ...Nuove importanti scoperte sulla scomparsa della piccola Kata: gli agenti nell'hotel hanno trovato un vano segreto che si trova nel sottotetto ...