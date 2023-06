Big Pokey | malore improvviso sul palco | il rapper collassa e muore durante il concerto Il video choc

Il rapperè morto all'improvviso durante un'esibizione in Texas. Una vera e propria tragedia avvenuta sul palco e ripresa dai presenti, facendo diventare la morte dell'uomo virale sui social network . ...Estratto da www.fanpage.it il rapper2 Il rapper, uno dei più talentuosi di Houston e membro della Screwed Up Click, è morto all'età di 45 anni. Il cantante, il cui vero nome è Milton Powell, era considerato ...Il rapper americanoè morto a 45 anni sul palco, mentre si stava esibendo a Beaumont in Texas. A dare conferma della tragedia sono state le autorità locali che hanno riferito che il cantante non si è sentito ...

