Bidoncini del trash a GF Vip ed Emigratis Moige boccia anche Sanremo e promuove Verissimo | Viola Come il Mare e Cuccarini

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Finale GF Vip Il Grande Fratello Vip proprio non ce la fa. Per l’ennesima volta il reality si aggiudica il bidoncino delassegnato dal. È stata presentata oggi a Roma, presso la Camera dei deputati, “Un anno di zapping e di streaming”, la guida mediatica con le pagelle del meglio e il peggio di web, social e TV (tradizionale e on demand) della stagione 2022-2023, a cura dell’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori. Per redigere il testo, l’Osservatorio ha analizzato 300 prodotti in totale, più 5 premi con menzioni speciali, valutandone il contenuto in ottica family friendly. Il GF Vip vieneto con le seguenti motivazioni: “(…) Nell’annus horribilis dell’edizione sette del Grande Fratello VIP si è assistito a un profondo scollamento dalla realtà da parte del cast prescelto. Troppe sono state le ...