Berrettini-Satta | rivelazione sconcertante davanti a tutti | infuriano le polemiche

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 19 giugno 2023) Matteoe Melissa, ultim’ora davvero. E’ arrivata la notizia in queste ore, è esplosa la polemica. Tennista acclamato in Italia anche all’estero, una carriera che l’ha visto letteralmente esplodere e guadagnare il consenso di tanti appassionati di questo sport. Eppure, per Matteole cose ad oggi non vanno un granché bene. Dopo aver sorpresoa Wimbledon, arrivando in finale (primo italiano ad esserci riuscito) ed arrendendosi soltanto alla storia recente di questo sport che ha un nome ed un cognome, Novak Djokovic. Da qui le grandi speranze di tutto un sistema, quello del Tennis italiano, convinto finalmente di aver trovato quell’atleta in grado di riportare il tricolore nei piani alti della classifica ATP e, perché no, superare anche i precedenti che hanno ...