Berlusconi | un ruolo chiave per il fedelissimo Galliani Al posto di Silvio al Senato e addio Monza | sarà ceduto

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo la morte disi è aperto fin da subito il delicato capitolo dell'eredità. In attesa della lettura ufficiale del testamento che sancirà le ultime volontà dell'ex presidente del Consiglio, la famiglia è alle prese con due questioni importanti: il futuro in politica e la gestione della squadra di calcio del. Secondo i rumors delle ultime ore, la famiglia che non sembra intenzionata a trattenere ilnel portafoglio delle aziende, - si legge sul Corriere della Sera - è orientata a chiedere all’attuale ad del club brianzolo Adrianodi tornare in politica. Ovvero di presentarsi alle elezioni suppletive che si terranno verosimilmente prima di ottobre per candidarsi al seggio vacante inche era occupato da...

...gli investimenti del nonno e di altri imprenditori palermitani nelle imprese di Silvio, ... E smontare la verità giudiziaria sul suonella progettazione della strategia della tensione ...Insomma Gallianni attende un cenno dalla famigliaper capire quale possa essere il suoin questo momento di transizione dalla leadership dialla Forza Italia che verrà. La ...Ovvero di presentarsi alle elezioni suppletive che si terranno verosimilmente prima di ottobre per candidarsi al seggio vacante in Senato che era occupato da Silvio. ' Per l'amore che ...

Tajani sul futuro di FI: "Ruolo figli Berlusconi Decideranno loro" Sky Tg24

«Le intenzioni della famiglia Finora nessuno mi ha chiamato» Il sodalizio «Dal 1979 ho lavorato in esclusiva per Silvio: non chiedo niente, ora piango il mio amico» ...Il deputato di Forza Italia è sposato con Matilde Tura, capogruppo del Pd a Treviglio. È tra i più fidati della galassia azzurra. Aveva un ottimo rapporto con il Cav: il retroscena sul colloquio di Ar ...