Beppe Grillo torna in campo? Si salvi chi può

(Di lunedì 19 giugno 2023)Reloaded, “ricaricato” come il Neo/Keanu Reeves di Matrix? Chi visita da qualche anno questo blog sa che considero il sedicente “Elevato” un pasticcione iomaniaco, specializzato in confusionismi vari e per di più destrorso, mentre non ho mai nascosto un prudente apprezzamento per Giuseppe Conte, il cui secondo governo è stato a mio parere il migliore degli ultimi decenni, e una dichiarata simpatia per il movimento Cinquestelle (a prescindere dal terribile appellativo impostogli, che sembra l’insegna di una pensione da riviera romagnola). Del resto mi ha sempre irritato l’incredibile botta di fortuna per cui l’ex comico e il suo sodale-suggeritore GianRoberto Casaleggio riuscirono a mettere il cappello anzitempo sopra l’italica versione di un’insorgenza politico-sociale a livello mondiale, quale quella degli Indignados/Occupy-Wall-Street, depistandola e ...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Per favore, fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendiate tutto sul serio Anche i giornali hanno esagerato un po'. Ma fermatevi! Mi sono arrivate delle notizie ...