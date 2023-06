Beppe Grillo gioca a fare il comico Le mie parole a Roma? Uno scherzo

... che non è per niente piaciuta all'ala più progressista dei dem; ci si aspettava anche solo un accenno, un commento alle parole ditra Passamontagna e Brigate (a proposito; il comico ...Hanno fatto discutere (e c'è da giurare che continueranno a farlo) le parole didal palco della manifestazione di sabato a Roma del M5s in cui ha parlato di brigate di cittadinanza. Oggi ...Enrico Mentana controcorrente. Il direttore del TgLa7 prende le difese diche, dal palco del corteo di Roma, ha invocato le brigate di cittadinanza. E non solo. Un'uscita che ha visto il fondatore del Movimento 5 Stelle nel mirino del governo, ma che Mentana ...

Nel 2022 1 italiano su 4 é a rischio poverta (24,4%) o esclusione sociale, quasi come nel 2021 (25,2%). A rivelarlo è il Rapporto ISTAT su reddito e condizioni di vita 2021/22 pubblicato ieri. Va dett ...Più di 70 economisti internazionali, tra cui Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh e Laurence Tubiana, convocano un forum nel “Mondo” per creare una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie, per com ...