Beppe Grillo fa dietrofront | ' Brigate di cittadinanza? Fermatevi | era una boutade'

A due giorni dal comizio di Roma e a poche ore dalla direzione Pd in cui si discuterà anche della partecipazione di Schlein alla manifestazione M5s,torna sulle ' brigate di cittadinanza ' che hanno fatto insorgere una parte dei dem. E in una video ironizza: 'Per favore fermatevi, era una boutade . Possibile che prendete tutto sul ..."Per favore fermatevi, era una boutade. Ma, è possibile che prendete tutto sul serio". Sembra tornare sui suoi passidopo le polemiche sulla suo appello a formare le "brigate di cittadinanza" a cui era seguita una foto pubblicata sui social dove il comico indossa un passamontagna . "Anche i giornali ...fa marcia indietro e, dopo le polemiche suscitate dalla sua chiamata all'azione delle cosiddette 'Brigate di cittadinanza', con un video pubblicato sui social prova a spiegarsi. "Per ...

Brigate di cittadinanza e passamontagna: bufera sulle parole di Grillo. Conte: "Strumentalizzazioni" RaiNews

Una presa di posizione bella e buona quella dell'ex assessore del Lazio alla Sanità ed ex candidato presidente della Regione che, a seguito delle ...Nel cuore del dibattito politico italiano, le scintille continuano a volare. Gianni Rosa, senatore lucano di Fratelli d’Italia, ha apertamente criticato Beppe Grillo, figura di spicco del Movimento 5 ...