Beppe Grillo e le brigate di cittadinanza | «Fermatevi | scherzavo» – Il video

(Di lunedì 19 giugno 2023) «Per favore, era una boutade. Ma, è possibile che prendete tutto sul serio?». Sembra tornare sui suoi passidopo le polemiche sulla suo appello a formare le «di» a cui era seguita una foto pubblicata sui social dove il comico indossa un passamontagna. «Anche i giornali hanno esagerato un po’», commenta. «perché – ribadisce il padre del Movimento 5 Stelle – mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente… È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico, che stava aggiustando 6 tombini di notte con un passamontagna». Ma in realtà il messaggio inziale diventa sempre più ironico: «Un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto 8 marciapiedi durante la notte con il passamontagna». E ...

"La scelta di, intervista a Ettore Rosato" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Ettore Rosato (deputato, Azione - ItaliaViva - RenewEurope). L'intervista è stata registrata lunedì 19 giugno 2023 alle ..."Per favore fermatevi, era una boutade. Ma è possibile che prendiate tutto sul serio Anche i giornali hanno esagerato un po', fermatevi". Lo ha detto il cofondatore del M5s,, in un video pubblicato sui social, riferendosi alle reazioni al proprio intervento di sabato su "brigate" e "passamontagna" che ha concluso la manifestazione pentastellata contro la ...fa dietrofront sul discorso pronunciato alla manifestazione a Roma: 'Solo uno scherzo' Continua a far discutere il piglio provocatorio e, a volte, indecifrabile, di, il ...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Per favore, fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendiate tutto sul serio Anche i giornali hanno esagerato un po’. Ma fermatevi! Mi sono arrivate delle notizie ...La Cina non cede a compromessi su Taiwan. Kiev riconquista terreno. Sale il bilancio dei morti in Brasile. I fatti da conoscere ...