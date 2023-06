Benevento-Caserta | Maglione | “Opera fortemente impattante | si ascolti il territorio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’ex deputato pentastellato poi ‘Impegno Civico’ Pasquale. La nota – Nei giorni scorsi ho partecipato a uno degli incontri che l’ANAS sta tenendo in Valle Caudina in riferimento alla realizzazione dell’asse viario. E’ utile precisare, sin da subito, che il contesto è quello di una procedura di valutazione tecnico-economica che mira a definire se vi siano i presupposti per la realizzazione, nonostante una lettura superficiale delle notizie diffuse mezzo stampa possa far credere che ci si trovi in una fase esecutiva. Precisato ciò, è necessario che in questo momento non venga a mancare la volontà di confronto e ascolto tra tutti i livelli interessati evitando dannose contrapposizioni. E’ importante rispettare con umiltà, e senza ...