(Di lunedì 19 giugno 2023)non resterà al: torna al Cagliari ma va al, affare ormai in chiusura. Di Marzio apre la settimana con una novità: ecco come ne ha parlato nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. L’AGGIORNAMENTO – Gianluca Di Marzio ha novità fresche di serata: «Ilha praticamente preso Raoul. Anche inulteriori contatti positivi., che ha giocato conquest’anno, era in prestito dal Cagliari.non l’ha riscattato, è tornato al Cagliari e andrà alper sette milioni di euro più due di bonus, insi stanno discutendo proprio i bonus per arrivare alla quadratura definitiva. Sarà ...

...così come meglio non poteva la squadra di Maurizio Sarri, mentre gli uomini di Paolo ... Dumfries 6, Gagliardini 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10' st Barella 6), Gosens 5.5 (28' stsv); ...Bene anche, autore di una prova più che soddisfacente, così come Gosens sul lato opposto ... giusto provare Asllani , non uno coi piedi quadrati che a fine anno. 62' Roberto ......così come meglio non poteva la squadra di Maurizio Sarri, mentre gli uomini di Paolo ... Dumfries 6, Gagliardini 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10' st Barella 6), Gosens 5.5 (28' stsv); ...

Bellanova saluta l’Inter: in questi minuti chiude col Torino. Le cifre – Sky Inter-News.it

Nessun rinnovo di contratto per Pierpaolo Marino, che saluta l'Udinese dopo quattro anni. Cambio al vertice dell’area tecnica bianconera con il probabile ingaggio di Federico ...Il mercato sta decollando e le società stanno lavorando sodo in queste ore per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ecco le novità in arrivo da quotidiani e non solo in sede di trattativa e i ...