Bebe Rexha | un uomo le lancia un telefono in faccia durante il concerto | ricoverata in ospedale – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ieri sera, domenica 18 giugno,ha fatto tappa a New York con una data del suo tour “Best Fun Night In My Life”.questoperò è accaduto l’imprevedibile e l’artista si è trovata costretta a sospendere il live per essere trasportata in. Andiamo con ordine. Come spiegato dal sito Biccy, amancavano una manciata di brani prima del termine dello show quando undal pubblico ha deciso dire il suomirando la popstar. Purtroppo, sì: lo smartphone ha preso in pieno il suo volto., a causa dell’impatto violento, non ha potuto fare altro che accasciarsi a terra in attesa dei soccorsi risultati tempestivi. La cantante statunitense di origine ...