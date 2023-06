Bce | Cna | “Aumento dei tassi incomprensibile e pericoloso A rischio crescita e sopravvivenza di tante imprese”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 giugno 2023) ROMA – La Cna è pesantemente preoccupata per l’decisione adottata dalla Banca centrale europea (Bce) di elevare id’interesse di un quarto di punto percentuale. Tanto più è grave questa decisione in quanto la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha già annunciato un possibile rialzo ulteriore a luglio. La scelta della Bce risulta ancor meno comprensibile tenuto conto che diversi Paesi europei sono finiti in recessione e di certo la stretta monetaria non li aiuterà a uscirne, anzi ne condurrà altri allanegativa. In Italia la decisione è destinata a danneggiare gravemente famiglie e, soprattutto artigiane, micro e piccole, che per finanziarsi ricorrono soprattutto al credito bancario. Di conseguenza, ladeisi ripercuote ...