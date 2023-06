Basket Uisp | la Mata Leao si classifica sesta alle finali nazionali di Rimini

La UnipolSai Briantea84 Cantù junior è campione d'Italia. I terribili ragazzi di coach Elia Turconi hanno rispettato i pronostici di una stagione che ...le finali del campionato diin ......da venerdì 16 giugno 2023 a Cesenatico per le finali sponsorizzate Wilson del campionatodi ... UnipolSai Briantea84 Cantù junior - Asdre Reggio Emilia Ore 17: Padova Millennium- Wolf ...NOTIZIARIOdel 14 giugno 2023- Samarate Under 13, campioni e in crescita . "Siamo soddisfatti della capacità organizzativa e della disponibilità del comitatodi Varese, a partire dalla persona di Renato ...

La UnipolSai Briantea84 Cantù junior è campione d’Italia Uisp. I terribili ragazzi di coach Elia Turconi hanno rispettato i pronostici di una stagione che non li ha mai visti perdere. Una rivincita, s ...Con le finali over 35 di serie A e B si è chiusa la due giorni di match al Mazza. Tra la prima e la seconda sfida sono scesi in campo anche ’I ragazzi speciali’.