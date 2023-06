Basket | mercato Nba | Beal lascia Washington e va a Phoenix

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023), 19 giu. - (Adnkronos) - Lo scambio che tutti aspettavano è arrivato: BradleygliWizards, con destinazione, con i Suns che offrono come contropartita Chris Paul, Landry Shamet, diverse seconde scelte al Draft (si parla addirittura di 6) oltre a due altre scelte future che potrebbero essere potenzialmente scambiate tra le due squadre (quelle del 2024 e del 2026). La trade - trovato l'accordo tra le due franchigie - non sarà ratificata subito ma dovrà vedere l'intervento di una terza squadra, chiamata con ogni probabilità ad accogliere il contratto di Paul, che non è destinato a restare nella capitale. Per il grande veterano si parla con insistenza di un ritorno ai Clippers, e proprio la franchigia di L.A. quindi sarebbe il terzo lato della triangolazione. Per ...