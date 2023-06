Basket | i convocati di coach Casalone per il raduno del “Green Team” a Roma e per le amichevoli con la Spagna

(Di lunedì 19 giugno 2023) La FIP ha diramato quest’oggi l’elenco dei giocatoriper il nuovo “” azzurro in vista delal Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa diprevisto dal 28 giugno al 2 luglio. Si tratta di una selezione sperimentale che guarda al futuro, con tanti cestisti italiani giovani in rampa di lancio e con il sogno di guadagnarsi un giorno la chiamata per la Nazionale maggiore. Il nuovo progetto è stato affidato aEdoardo, che sarà alla guida di questa squadra insieme allo staff tecnico della Nazionale Senior. Dopo ildi, gli azzurri voleranno inper giocare una doppia amichevole contro gli iberici il 3 e 4 luglio. L’obiettivo del Settore Squadre Nazionali ...

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti NBA Team USA prende forma: i primi dieciIn vista dei prossimi mondiali, che si disputeranno a partire dal prossimo agosto a cavallo tra Filippine, ...Gli oltre 140 iscritti, infatti, sonopresso la Colonia elioterapica alle 12 di sabato per ricevere la divisa che, per tutta la settimana, indosseranno durante le attività e i tornei ..., è iniziato questa settimana il raduno della Nazionale Under 20 di coach Alessandro Magro a ... Tra i 16c'è il biancoblù Nicola Berdini " È bellissimo giocare per la maglia azzurra, " ...

Basket. "Green Team". I convocati per il raduno di Roma e le due ... Giornale L'Ora

Qualche giorno di raduno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma e due amichevoli contro la Spagna non lontano da Madrid. Non ...Un gruppo di giocatori giovani, con l’obiettivo di guardare al futuro in ottica Nazionale senior: questo l’obiettivo del ‘Green Team’, che indosserà speciali canotte eco e che si allenerà sotto la ...