Basket | Hines in dubbio per gara 5

Sulle pagine di oggi di Gazzetta dello Sport, si parla del roster che vedremo in campo questa sera, per gara 5 delle finali scudetto di basket. Lato Olimpia Milano il nodo da sciogliere riguarda Hines ...Tra i milanesi Kyle Hines - dopo l'infortunio alla spalla in gara 4 - è in dubbio e potrebbe lasciare il posto al connazionale Brandon Davies, molto più prolifico in attacco ma ben meno abile in ...