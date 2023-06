Basket | Finale Scudetto 2023 | un Forum esaurito attende gara-5 Olimpia e Virtus a caccia del primo match point

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si riparte da und’Assagoa fare da cornice ad una-5 che può davvero essere quella decisiva in unache non ha ancora trovato la sua padrona. L’Milano si è portata sul 2-0, ma laBologna ha fatto valere anche lei il fattore campo, impattando sul 2-2. Una serie che ricomincia dopo una-4 semplicemente incredibile.in totale controllo e ormai proiettata ad una comoda vittoria, ma l’rimonta e manda incredibilmente la sfida al supplementare. Non basta ile c’è bisogno del secondo, con la squadra di Scariolo che alla fine vince 93-89 in quella che è stata sicuramente la partita al momento dell’anno. Aver raggiunto il pareggio, anche ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Virtus Bologna , sfida valida come gara - 5 delladei playoff della Serie A1 2022/2023 di. Dopo le due sfide giocate alla Segafredo Arena, dove le Vu Nere hanno vinto entrambi gli incontri pareggiando la serie sul 2 - 2, si torna in ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna - Olimpia Milano , sfida valida come gara - 6 delladei playoff della Serie A1 2022/2023 di. La serie scudetto sta volgendo al termine: fin qui, le Vu Nere e i meneghini hanno regalato uno spettacolo assoluto, e il verdetto si avvicina. ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cremona - Forlì , sfida valida come gara - 3 delladei playoff della Serie A2 2022/2023 di. La Vanoliè stata fin qui encomiabile, riuscendo a vincere entrambe le partite in trasferta sul campo della Unieuro, e mettendo di fatto ...

Si riparte da un Forum d'Assago esaurito a fare da cornice ad una gara-5 che può davvero essere quella decisiva in una Finale Scudetto che non ha ancora trovato la sua padrona. L'Olimpia Milano si è p ...L’Italbasket femminile, archiviata la prima fase a gironi degli Europei 2023 con due sconfitte ed una vittoria, si trova di fronte il Montenegro nei play-in in programma oggi e da cui bisogna passare ...