Basket | finale Playoff Serie A2 2023 | Cremona demolisce ancora Forlì in gara-3 e vola in A1

(Di lunedì 19 giugno 2023) La cronaca e il tabellino di Vanoli-Pallacanestro2015 89-74, sfida valida come-3 delle finali deidellaA2 2021/2022 di. La sfida è comandata dall’inizio alla fine dai padroni di casa che, presentandosi sul 2-0 nella, asfaltano completamente gli avversari.che così,inA1. Il miglior marcatore è Nathan Adrian, top scorer di serata con 23 punti, ma che non porta a casa la vittoria. LA DIRETTA TESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Le prime schermaglie tra Pacher e Sanford sbloccano il punteggio, ma subitoscappa via, conche sembra ...

MILANO - L'Olimpia Milano di Messina supera la Virtus Bologna di Scariolo (79 - 72) nella gara 5 dellaplayoff e rimette la testa avanti (3 - 2) nella serie che assegnerà lo scudetto . La prossima sfida è in programma tra due giorni (mercoledì 21 giugno, ore 20.30) alla Segafredo Arena di ......- 72 nella sfida valida come gara - 5 delle finali dei playoff della Serie A1 2022/2023 di, ... Nelperò sono sempre i padroni di casa a spingere sull'accelleratore, mettendo nel parziale ......fine settimana ha regalato emozioni a non finire grazie alle iniziative che hanno fatto da corollario al torneo die a tutte le sfide con la palla a spicchi. E a conquistare la vittoria...

Finisce comunque a testa alta la stagione della squadra di Antimo Martino, arrivata a giocarsi addirittura il salto di categoria contro ogni favore di pronostico dopo aver rivoluzionato ad inizio anno ...Dopo aver rimesso in equilibrio la serie, la Virtus Bologna torna di nuovo sotto nella finale scudetto. L'Olimpia Milano gioca una gara aggressiva e di dominio senza mai lasciare l'iniziativa agli ...