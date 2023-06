Basket femminile | ottavi spareggi Europei 2023 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il, il, glie come vedere in tv glidi finale deglidi. La competizione continentale entra nel vivo, con quattro incontri didi finale/da cui usciranno le vincenti che si aggregheranno nei quarti di finale alle vincitrici della fase a gironi. L’Italia dopo una vittorie e due sconfitte, proverà a sfidare il Montenegro. Le partite saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, mentre Dazn e Sky proporranno una selezione di incontri. Inoltre, anche RaiSport HD trasmetterà le partite dell’Italia. Ecco quindi ilcompleto, con gliitaliani. RISULTATI E ...