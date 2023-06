Basket femminile | Europei 2023 | la Spagna chiude prima | l’Ungheria sorprende la Serbia Turchia eliminata

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ultima giornata dellafase deglidie sono arrivati i primi verdetti. Si conoscono le prime quattro squadre eliminate (Lettonia, Israele, Slovenia e) e quelle che invece sono già ai quarti di finale e chi invece dovrà passare dal playoff. Andiamo a vedere nel dettaglio gruppo per gruppo. GRUPPO A Montenegro – Lettonia 61-58– Grecia 76-60 Classifica:2-1, Montenegro 2-1, Grecia 1-2, Lettonia 1-2 La, trascinata da una Queralt Casas da 16 punti, riesce a strappare la qualificazione diretta per i quarti di finale dopo il 76-60 alla Grecia. Decisiva per le Furie Rosse anche la vittoria del Montenegro in volata sulla Lettonia per 61-58 e saranno proprio le montenegrine (attenzione a Natasha Mack, ...

Il calendario, il programma, gli orari e come vedere in tv gli ottavi di finale degli Europei 2023 di basket femminile. La competizione continentale entra nel vivo, con quattro incontri di ottavi di finale/spareggi da cui usciranno le vincenti che si aggregheranno nei quarti di finale alle vincitrici ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Montenegro - Italia , sfida valida come spareggio per qualificarsi ai quarti di finale degli Europei 2023 di basket femminile. Le Azzurre di coach Lardo hanno combattuto con carattere contro il fortissimo Belgio, cedendo solo nel quarto quarto, e chiudendo quindi il girone B al terzo posto: pesa la ...

