Basket femminile | Europei 2023 | la Repubblica Ceca batte la Grecia e va ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono iniziati i playoff deglifemminili die a Tel Aviv sono scese in campo, nello spareggio che valeva un posto neidicontro l’Ungheria. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato, con lache cerca di fare la parte della lepre, ma le ceche che reagiscono subito e ricucino il primo strappo delle elleniche. A metà primo quarto nuovo tentativo di mini-allungo delle greche che vanno sul +4 con i tiri liberi di Christinaki, ma sempre dalla lunetta torna sotto la. È ancora la Christinaki a colpire, questa volta da oltre l’arco per la prima vera fuga delle greche sul +7. Tre triple consecutive dai due lati del parquet riportano le ceche sotto, che ...