Barbara d’Urso in ospedale | fan preoccupati | lei | “Non voglio nascondercelo”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 19 giugno 2023) In queste ore,ha pubblicato dei video su Instagram in cui è apparsa in un. La conduttrice Mediaset fa trascorso un fine settimana un po’ atipico rispetto al solito. Lei stessa ha pubblicato dei contenuti molto particolari volti ad immortalare un check up completo a cui si è sottoposta in questi giorni. L'articolo proviene da KontroKultura.