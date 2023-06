Bambini dal Mondo | come partecipare ai casting Toys Center

(Di lunedì 19 giugno 2023), l’insegna di PRG Retail Group dedicata aldei giocattoli, lancia unper le prossime campagne di comunicazione e i progetti pensati per raccontare curiosità, usi e costumi di paesi differenti. Un’esperienza tutta da vivere per abbattere ogni barriera ed imparare dalle diversità. Da qui la ricerca di piccoli volti provenienti da ogni angolo deldai 2 ai 10 anni. La candidatura parte dal format dedicato alla pagina https://dal.it/ per proseguire nei negozi distribuiti in tutta Italia. Anima stessa della selezione live, il divertimento, tra giochi e simpatici test. L’iniziativadalmira a stimolare attraverso ...

... non avesse fermato prontamente il proprio veicolo e isulla bicicletta fossero caduti ... anche un cartello di divieto per biciclette e monopattini come previstocodice della strada, ...La contabilità delle morti è impressionante:2014 ad oggi sono oltre 27 mila, quest'anno siamo ... in modo orribile, migliaia di uomini, donne e. Le inchieste come quella recente della Dia ......decade in cui il baricentro tematico delle opere realizzate dallo studio d'animazione è dato... Quella che era una target audience composta principalmente dasi estende a un pubblico formato ...

La Notte delle Streghe — Informa Famiglie e Bambini Informafamiglie

Sabato 24 e domenica 25 giugno il market dedicato al vintage e alle produzioni indipendenti approda nella bellissima Cervia e in versione serale. Per due sere consecutive, dalle 19 alle 24, Garage Sal ...“Chi è costretto ad abbandonare tutto, porta con sé un peso doppio e opprimente: oltre a cercare rifugio dalle atrocità delle guerre interne e dalla violenza, molti provengono da regioni dove gli ...