Bambina scomparsa a Firenze | le speranze sul ritrovamento | «Kataleya potrebbe essere ancora viva»

Otto giorni e nove notti di ricerche e indagini a tappeto, ma di Kataleya non si sa ancora nulla . E gli interrogativi si moltiplicano. Come è potuta sparire unadi 5 anni da un edificio brulicante di persone Come hanno fatto i sequestratori a lasciare non lasciare traccia in una delle città più sorvegliate dalle telecamere (ieriI militari dei gruppi specializzati dell'Arma sono andati alla ricerca di ogni possibile elemento riconducibile alladi origine peruviana, 5 anni,dal cortile dell'ex albergo dal ...Lo sgombero dell'ex hotel Astor a Firenze ha messo un punto fermo sulladi Kataleya Mia Alvarez Chiclio. Droni, telecamere termiche e sonde non hanno trovato traccia della. E durante il setaccio è spuntata una 'stanza segreta' . Oltre a un cellulare, ...

Nell'hotel dove è scomparsa Kata è stata trovata un'intercapedine con accesso dal giardino [video] AGI - Agenzia Italia

Da sabato 10 giugno la bambina di 5 anni è un fantasma. Nemmeno una vera traccia da seguire per gli inquirenti. La famiglia ha ingaggiato come consulente Luciano Garofano. Attesa per capire se la "nuo ...Dalla notte del tentato omicidio al sabato della scomparsa: la ricostruzione delle tensioni fra gli occupanti sudamericani ...