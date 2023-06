Bambina scomparsa a Firenze | iniziata nuova ispezione all' hotel Astor

(Di lunedì 19 giugno 2023) Continua la maxiall'ex, lo stabile dove viveva la piccola Kata, laperuviana di cinque annidal 10 giugno. Ieri per sette ore, dalle 8:30 alle 15:30, i carabinieri hanno setacciato a fondo l'edificio sgomberato sabato, con un vasto spiegamento di forze e mezzi che ha visto impegnati anche gli uomini di Ros, Gis e Sis. Oggi l'prosegue così come le indagini, con informazioni utili che potrebbero arrivare dalla telecamera di un privato cittadino.

Nell'hotel dove è scomparsa Kata è stata trovata un'intercapedine con accesso dal giardino

