Balzaretti sull'Udinese | 'Fa piacere essere accostati a certi club ma ora sono chiacchiere'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Federico, in un intervento a Sky Sport, ha parlato del suo futuro, con tante voci che lo vedono vicino all', visto che...

NESSUNA PAURA Ovvio che l'ombra di Luciano Spalletti incombe'avvenire. 'Ma io non ho paura ...ha parlato bene di me Lui era un gran giocatore e una bella anima. Se qui hanno vinto lo ...... questa la commovente frase impressa sulla targa dedicata a Leonardo, per tutti Leo, il ... quando la sua vita si spense a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale'...Federicoha lasciato ufficialmente il suo ruolo dirigenziale al Vicenza. Possibile futuro in blucerchiato Di seguito il comunicato ufficiale del Vicenza'addio di Federico. L'ex difensore piace alla Sampdoria. COMUNICATO UFFICIALE ...

Balzaretti sull'Udinese: 'Fa piacere essere accostati a certi club ma ... Calciomercato.com

Al suo posto arriverà l’ex calciatore di Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma oltrechè della nazionale azzurra Federico Balzaretti che ... Ora, però, la gestione del gruppo Udinese sul piano del ...In un intervento a Sky Sport , Federico Balzaretti ha parlato del suo futuro, con tante voci che lo vedono vicino all'Udinese, visto che Pierpaolo Marino sembra essere vicino all'addio: " Sono chiacch ...