Aurora Ramazzotti pubblica la nuova tutina di Cesare con la foto di nonno Eros | “Il più bello del mondo”

(Di lunedì 19 giugno 2023), proprio in queste ore, ha condiviso tra le storiete su Instagram un tenero scatto del piccolomentre indossa unaspeciale. Il body del primogenito, nato verso la fine di marzo 2023 dalla relazione con Goffredo Cerza, riporta una stampa del volto del: la, come riportato dalla didascalia dell’immagineta oggi, 19 giugno 2023, è stata regalata alla neomamma dalla zia di Matteo Stanga, un tiktoker bresciano di successo e, nel giro di pochi minuti, ha conquistato i cuori di tutti i fan. Instagram @therealgram“Ho ilpiùdel”, si legge sul body da neonato ...

Non c'è pace per. Per chi, come la figlia di Erose Michelle Hunziker , ha fatto di Instagram (e delle decine di story pubblicate e condivise quasi quotidianamente) un campo di confronto ...ha mostrato orgogliosa la nuova tutina che è stata regalata a suo figlio, il piccolo Cesare. Il 30 marzo scorsoè diventata mamma per la prima volta e, attraverso i ...ha pubblicato nelle sue stories di Instagram la nuova tutina di suo figlio Cesare. Il neonato, infatti, indossa letteralmente 'Nonno Eros'. Il regalo ricevuto è stato particolarmente ...

Aurora Ramazzotti, la tutina di Cesare con «Nonno Eros, il più bello del mondo» conquista i fan leggo.it

Aurora Ramazzotti ha mostrato ai fan il piccolo Cesare con indosso una tutina assai particolare: è dedicata a nonno Eros.Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle sue stories di Instagram la nuova tutina di suo figlio Cesare. Il neonato, infatti, indossa letteralmente «Nonno Eros». Il regalo ...