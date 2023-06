Aumento revocato sull’assegno INPS | la motivazione non piace ai contribuenti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Molti cittadini hanno notato una riduzione dell’importo della pensione di invalidità, anche chi aveva già percepito la maggiorazione. Perché? La maggiorazione sociale è undella pensione riconosciuto agli over 60 anni che versano in condizioni di disagio. Spetta ai pensionati che ricevono prestazioni a carico dell’AGO (l’Assicurazione Generale Obbligatoria) o a forme sostitutive della stessa e ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale. La maggiorazione spetta sulle pensioni con requisito contributivo e su quelle assistenziali (ad esempio, gli assegni riconosciuti agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti). Su alcune prestazioni previdenziali e assistenziali spetta la maggiorazione sociale (ilovetrading.it)Sono previste delle soglie reddituali per l’erogazione della maggiorazione. Per questo motivo, se è stata revocata, il motivo potrebbe ...

Aumento revocato sull'assegno INPS: la motivazione non piace ai ...

