Aumento delle pensioni | da luglio incremento e recupero dei 6 mesi arretrati

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna boccata d’ossigeno per i pensionati al minimo ai quali, dopo sette, arriverà l’stabilito dalla Legge di Bilancio. Un progressivoche potrebbe dare respiro a chi è costretto a convivere con una cifra che non può garantire una soglia soddisfacente di vita. Il Governo Meloni ha programmato unpercentualeminime del 6.4% nel 2023 per gli ultra 75enne e dell’1.5% per tutti gli altri e questo va aggiunto anche ildell’inflazione. Il calcolo è presto fatto: in questo per chi supera la soglia di età, si passa dai 563 euro al mese a 599 e per gli altri a 572 euro.che doveva essere applicato a partire da gennaio, ecco perchè ai pensionati ...

...6% su base annua per la voce 'assicurazioni sui mezzi di trasporto',che va ad aggiungersi a quello certificati oggi dall'Ivass. Considerato l'andamentotariffe dal secondo trimestre ...Di conseguenza, se l'degli straordinari serve a ridurre la fuga dei dottori dei Dea verso altre strutture pubbliche o private (per non parlarecooperative), l'allargamento dell'...Tensioni internazionali,dei costi di materie prime ed energia, problemi di approvvigionamento: le crisi che hanno ... che ha analizzato il livello di maturità digitalepiccole e medie ...

È la fine della crisi immobiliare globale Perché l'aumento dei tassi di interesse non provoca il caos idealista.it/news

Nei primi due mesi del 2023 si è registrato a Napoli un calo del 14,9% delle compravendite di abitazioni rispetto allo stesso periodo del 2022, concentrato in particolare nel mese di febbraio 2023, in ...Sentite il desiderio di fuggire da tutto Di rifugiarvi in luoghi remoti, circondati dalla natura più selvaggia o nelle grandi città Non siete gli unici. La ricerca della solitudine è in aumento tra ...