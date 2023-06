Attacchi cyber | “Italia tra i più colpiti Nel 2022 1 094 eventi”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Mille incidenti informatici trattati, 129 progetti disecurity finanziati, 67 misure per l`affidabilità delle infrastrutture digitali realizzate, 5 missioni internazionali, 19 incontri bilaterali, 27 riunioni del Nucleo disicurezza, sono solo alcuni dei numeri che si possono leggere nella relazione annuale dell`Agenzia per lasicurezza nazionale, ACN. La relazione, prevista dalla legge istitutiva e appena comunicata alle Camere, fornisce una panoramica sulle attività, i dati e le progettualità dell`ACN per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel mirino comparti sanitario e energetico "Nel corso del- si legge nella Relazione - è stato osservato, a livello globale, un deciso aumento di attività malevole ai danni di settori governativi e infrastrutture critiche. ...

I crescentiin seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, rendono evidente come i conflitti attuali e quelli futuri assumeranno sempre più una dimensione ibrida e la cybersecurity ......tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e da... Csirt Italia, il Computer emergency response team, l'anno scorso 'ha trattato 1.094 eventi. Di ...L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha gestito 160ad istituzioni pubbliche nazionali. Di questi, 57 hanno avuto un impatto confermato dai soggetti colpiti, procurando talvolta ...

Cybersecurity, in Italia boom di attacchi hacker: nel mirino energia e ... CorCom

All’interno del conflitto russo-ucraino, con il drammatico dispiegamento delle forze convenzionali in corso, le forze non-convenzionali occupano una posizione ...Il quadro della sicurezza informatica in Italia è preoccupante. L’escalation di cyber-attacchi che si è acuita a causa del conflitto in corso in Ucraina ha messo a nudo le debolezze esistenti. Secondo ...