ATP Queen’s | dove vedere Musetti-Choinski in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Oggi pomeriggio sul campo centrale dell’ATP2023 Lorenzoaffronterà l’inglese Jan, nel match valido per il primo turno del torneo ATP 500 in corso di svolgimento sulla terra londinese. Il numero due del tennis italiano è reduce dalle prime vittorie in carriera sull’erba ottenute a Stoccarda non meno di una settimana fa,è stato eliminato ai quarti dal futuro campione del torneo Frances Tiafoe. I pronostici sono tutti dalla parte di Lorenzo, che dovrebbe riuscire a passare il turno agevolmente e conquistare il pass per gli ottavi. Di seguito le informazioni suoggiin televisione e in...