ATP Queen’s | definito l’avversario di Lorenzo Musetti agli ottavi Sfida durissima per l’azzurro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo aver rotto il ghiaccio con una agevole vittoria sulla wild card locale Jan Choinski, si preannuncia un secondo turno complicatissimo peral torneo ATP 5002023. Il tennista toscano se la vedrà infattidi finale con il giovane talento statunitense Ben Shelton, un avversario estremamente temibile sul veloce. Classe 2002, il nativo di Atlanta sta risalendo le classifiche mondiali e occupa attualmente il 35° posto nel ranking ATP anche grazie al suo clamoroso exploit di inizio stagione a Melbourne. La nuova grande speranza del tennis maschile americano ha stupito tutti lo scorso gennaio raggiungendo addirittura i quarti di finaleAustralian Open per poi cedere in quattro set a Tommy Paul. Il mancino a stelle e strisce dispone di un ottimo ...

...prima per Lorenzo Musetti nel "Cinch Championships" (500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba dello storicoClub di Londra. Il 21enne di Carrara , n.16......best ranking (n.16) prima ancora di scendere in campo al-... certificato anche dalla caduta nella classifica mondiale. Il ...Tennis Tutto facile per Lorenzo Musetti all'esordio al. Il tennista azzurro, l'unica presente già supera il test Jan Choinski, wild card del torneo '500' inglese: battuto il giocatore di ...