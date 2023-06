ATP Queen’s 2023 | Musetti convince all’esordio | battuto Choinski in due set

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lorenzogioca un buon match al proprio esordio nell’ATP 500 del: la sesta forza del seeding si impone sulla wildcard di casa Janper 6-4 6-2 e, dopo 1 ora e 14 minuti di bel tennis, si qualifica per il secondo turno nella manifestazione su erba londinese. Non era il più difficile match possibile, questo va detto, ma l’azzurro ha continuato a dimostrare di star facendo progressi su questa superficie, dando continuità alle buone cose messe in mostra la scorsa settimana a Stoccarda. La sua avventura sui prati inglesi proseguirà, negli ottavi di finale, contro l’ostico statunitense Ben Shelton: difficile fare un pronostico, considerando che l’americano sa interpretare benissimo i match sulle superfici rapide come questa. L’inizio del match è molto equilibrato: break e controbreak tra terzo e quarto game, occasioni ...

ATP 500 QUEEN'S - IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 20 GIUGNO Centre Court A partire dalle 13:00 - Cressy vs (2) Rune A seguire - (1) Alcaraz vs Fils A seguire - (7) De Minaur vs Murray A seguire - Zapata ...