ATP Queen’s 2023 | Lorenzo Musetti passa agevolmente su Jan Choinski al debutto

(Di lunedì 19 giugno 2023) BuonalClub per. L’allievo di Simone Tartarini rispetta il pronostico contro il britannico Jan, wild card e titolare del numero 167 nelle classifiche mondiali, superandolo di slancio per 6-4 6-2 in nemmeno ottanta minuti. Un battesimo non troppo probante per l’azzurro, sesto favorito del seeding, che affronterà lo statunitense Ben Shelton agli ottavi di finale. La sfida vede il britannico nato in Germania provare a giocarsi subito le sue carte, cercando di salire sullo scambio con la potenza da fondo.pare venirne immediatamente a capo nel terzo gioco, suggellando il break con un meraviglioso dritto lungolinea, ma forse troppo sicuro di sé si distrae e, con un paio di errorini,si ritrova immediatamente in ...