ATP Halle 2023 | Sinner | “Non sento pressione | voglio giocare con il sorriso”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Jannik, alla vigilia del suo esordio nell’ATP 500 di, ha analizzato ai microfoni dell’ATP il suo stato di forma e le sue aspettative per il prosieguo della stagione sull’erba. “L’erba è una superficie completamente diversa dalle altre di sicuro – ha esordito il numero 9 del mondo –. Fortunatamente quest’anno ho potutoun torneo prima di, solitamente mi servono un paio di settimane per sentirmi meglio sull’erba. Al momento non mitroppo sicuro sui prati ma la fiducia si costruisce ogni giorno in allenamento e la speranza è quella di aumentarla con delle vittorie. Bisogna adattarsi velocemente perchè la stagione sull’erba non dura molto, l’anno scorso ho giocato un buon tennis a Wimbledon ma prima avevo perso al primo turno in alcune occasioni. Ogni vittoria su questa ...

500- IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 20 GIUGNO Owl Arena A partire dalle 12:00 - Gasquet vs (4) Sinner A seguire - (3) Rublev vs Wu A seguire - (9) Zverev vs Thiem Non prima delle 17:30 - Eubanks ...Parla con consapevolezza e sicurezza Jannik Sinner , che alla vigilia del '500' diha analizzato ai microfoni dell'il suo stato di forma e le sue aspettative per il prosieguo della stagione ...Dopo la precoce eliminazione al torneo 250 di s'Hertogenbosch, in Olanda, l'altoatesino torna in campo in preparazione a Wimbledon: il numero 1 d'Italia va all'assalto del torneo di. All'...

Dopo l’inaspettata sconfitta nei quarti di Hertogenbosch contro Ruusuvuori, Jannik Sinner continua la sua preparazione a Wimbledon da Halle. Per l’azzurro il primo avversario si chiama Richard Gasquet ...Programma Tennis 19-25 giugno 2023. Tutti i tornei della settimana: ATP Halle e Queen's più WTA Berlino e Birmingham.