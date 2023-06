ATP Halle 2023 | Jannik Sinner | “Giocherò con il sorriso e senza pressioni Devo ancora trovare la fiducia sull’erba”

(Di lunedì 19 giugno 2023)si presenta ai nastri di partenza del torneo ATP 500 di(Germania), seconda tappa di avvicinamento su erba verso Wimbledon. Il torneo tedesco darà modo all’altoatesino di affinare condizione fisica e feeling sulla superficie, dopo le non brillantissime apparizioni di Roma, Parigi e ‘s-Hertogenbosch. Un punto nodale nella stagione del nativo di San Candido che, dopo un inizio di primavera di altissimo livello, ha vissuto una battuta d’arresto notevole tra maggio e giugno. Il nostro portacolori ha analizzato la sua situazione attuale, cercando di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno: “Gli ultimi tornei non sono andati come vorrei, ma non importa. Sono messo bene nella Race per Torino, sono in top 10 e non ho22 anni. C’è tutto il tempo. Qui non ho punti da difendere: andrò in campo felice, ...

... tant'è che il russo sarà immediatamente in campo oggi per il ben più importante torneo di, ... prima di gareggiare, si è cimentato ai microfoni dell'in un'emozione lettera dedicata alla sua ...Lorenzo Sonego sfiderà Aslan Karatsev al primo turno dell'500 di2023 , in programma dal 19 al 25 giugno. Cambia l'avversario di primo turno del tennista piemontese, che originariamente avrebbe dovuto affrontare Nick Kyrgios per un esordio nel ...Non ci sarà l'attesa sfida tra Lorenzo Sonego e Nick Kyrgios , originariamente prevista per domani nell'500 di. Il tennista australiano è stato costretto a ritirarsi, lasciando spazio al lucky loser Karatsev , che sarà quindi l'avversario del piemontese. Prosegue la difficile stagione dell'...

17 Atp) debutta nel tardo pomeriggio odierno sul Centrale contro ... a stelle e strisce tra Ben Shelton e JJ Wolf (ripescato dopo il forfait di Berrettini). Ad Halle sono in tabellone Jannik Sinner e ...Nick Kyrgios out, Aslan Karatsev in. Si può riassumere in questo modo l'ultima novità riguardante il torneo ATP 500 di Halle (Germania). Sull'erba della Sassonia, infatti, non vedremo in azione il ten ...