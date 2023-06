ATP Halle 2023 | cambia l’avversario di Lorenzo Sonego | forfait di Kyrgios

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nickout, Aslan Karatsev in. Si può riassumere in questo modo l’ultima novità riguardante il torneo ATP 500 di(Germania). Sull’erba della Sassonia, infatti, non vedremo in azione il tennista australiano (finalista di Wimbledon 2022), bensì il suo collega russo che entra in tabellone da “lucky loser”. Unmento che interessa da vicino i giocatori di casa nostra. Nick, infatti, sarebbe dovuto essere il rivale del nostronel primo turno del torneo di, per cui ora si staglierà Aslan Karatsev sulla strada del nostro portacolori. Un primo turno che rimane da prendere con le molle per il tennista torinese che, tuttavia, non avrà di fronte un talento cristallino come quello dell’australiano. Nick, ...