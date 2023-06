Atp 500 Halle 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ile ildell’ATP 500 di(Germania), torneo di scena da lunedì 19 a domenica 25 giugno sui campi in erba della cittadina teutonica. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego difenderanno i colori azzurri. Insieme a loro un parterre di livello assoluto. In gara, infatti, ci sono i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il greco Stefanos Tsitsipas e il canadese Denis Shapovalov. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Riflettori puntati anche sul padrone di casa Alexander Zverev e sull’australiano Nick Kyrgios, alla ricerca della migliore condizione per cercare di difendere la finale conquistata a Wimbledon lo scorso anno. Ai nastri di partenza pure l’austriaco Dominic Thiem, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori, e il veterano francese Richard Gasquet, sempre un ...

Interviste Tennis Alexander Zverev sarà sicuramente uno degli osservati speciali questa settimana nel torneo Atp 500 di Halle, essendo un giocatore (tanto atteso) di casa. Il tennista 26enne ha rilasciato in queste ore alcune interviste ai media tedeschi per esprimere le sue sensazioni in vista dell'esordio. Jannik Sinner, alla vigilia del suo esordio nell'Atp 500 di Halle, ha analizzato ai microfoni dell'Atp il suo stato di forma e le sue aspettative per il prosieguo della stagione sull'erba. 'L'erba è una superficie completamente diversa dalle altre'. Il tennista australiano Nick Kyrgios ha ufficialmente annunciato il forfait dal torneo Atp 500 di Halle, interessante torneo che si disputa questa settimana sull'erba. Nick era uno degli uomini più attesi.

Alexander Zverev sarà sicuramente uno degli osservati speciali questa settimana nel torneo Atp 500 di Halle, essendo un giocatore (tanto atteso) di casa. Il tennista 26enne ha rilasciato in queste ore ...HALLE (GERMANIA) - Con consapevolezza e sicurezza, Jannik Sinner è pronto per l'Atp 500 di Halle. L'altoatesino, alla vigilia del debutto, ha analizzato ai microfoni dell'Atp il suo stato di forma e ...