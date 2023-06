Atletico Madrid-Siviglia | sfida per un difensore

Commenta per primo Enriqu e Cerezo, presidente dell', ha parlato di alcuni dei principali temi di mercato in un'intervista con Onda. Su Amrabat: 'I dirigenti dell'area tecnica stanno lavorando per mettere a punto la squadra. È la ...Lo stesso stanno facendo con Thomas Partey, il centrocampista dell'Arsenal, e con Saul Niguez dell'. Al Barcellona, invece, sono state chieste informazioni su Umtiti, reduce da ...... Travers (Bournemouth), Kelleher (Liverpool) Difensori: McLean (Wigan), Egan (Sheffield United), O'Shea (West Bromwich), Lenihan (Middlesbrough), Collins (Wolves), Doherty (), O'Dowda (...

Amrabat saluta il Fantacalcio L'Atletico Madrid in pressing, può finire in EuroLeghe Fantacalcio ®

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato di alcuni dei principali temi di mercato in un'intervista con Onda Madrid. Su Amrabat: "I dirigenti dell'area tecnica stanno lavorando per m ...A Onda Madrid ha parlato il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, il quale ha risposto ad una specifica domanda su Sofyan Amrabat: "I dirigenti dell'area tecnica ...