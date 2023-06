Atletica | Europei a squadre 2023 Coppa Europa | tutti i convocati dell’Italia Oltre 40 azzurri impegnati a Chorzow

(Di lunedì 19 giugno 2023) Questo weekend c’è grande attesa per la Prima Divisione dei Campionati(exdileggera, che si disputerà ada venerdì 23 a domenica 25 giugno all’interno del programma degli European Games. La Nazionale italiana si presenta in Polonia con una squadra molto ambiziosa e formata complessivamente da 46 atleti (23 uomini, 23 donne) più 3 riserve. Assenti di lusso Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, con quest’ultimo costretto al forfait per infortunio e sostituito in extremis sui 100 metri dal campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli. Impegnate comunque diverse stelle del movimento nostrano come i protagonisti della 4×100 olimpica di Tokyo Filippo Tortu (in gara sui 200), Fausto Desalu e Lorenzo Patta, ...

In programma avevo sia gli italiani che gliindoor, ma purtroppo il fisico non mi ha aiutato e non ho potuto esserci a entrambi gli eventi". L'atleta piacentino ha poi detto la sua riguardo ...... Gaspare Polizzi, Tecnico della Federazione Italiana diLeggera con i suoi atleti Osama e ... Ogni giorno, migliaia di migranti tentano di raggiungere le coste italiane e di altri paesi...La prossima tappa saranno i giochidi Cracovia e Larissa Iapichino vuole presentarsi all'evento per esserne protagonista, ma intanto si prende il titolo italiano under 23. Lo fa ad Agropoli grazie all'ultimo salto, 6.79 metri, ...

L'atleta piacentino, classe 1999, parla nel corso di SprintU2: Di inverno faccio sempre fatica ad allenarmi bene perché non abbiamo strutture al coperto a Piacenza e spesso dobbiamo arrangiarci ...