Atletica | Andrea Dallavalle | “Non mi aspettavo la cittadinanza così veloce a Diaz | ma è uno stimolo”

(Di lunedì 19 giugno 2023)è stato intervistato da Ferdinando Savarese nel corso di SprintU2, trasmissione in onda su SportU2 in collaborazione con OA Sport. Il giovane triplista italiano (classe 1999), che nel suo palmarès può vantare un bellissimo argento ottenuto agli Europei di Monaco dell’anno scorso e un ottimo quarto posto conquistato ai Mondiali di Eugene sempre nel 2022, ha trattato diversi argomenti molto interessanti. Il nativo di Piacenza ha esordito parlando delle sue attuali condizioni fisiche: “Ora sto bene dopo aver avuto un periodo un po’ travagliato nella preparazione invernale. Sono arrivato a febbraio a fare la prima gara che era andata discretamente bene, poi ho avuto qualche ricaduta con la caviglia e il piede e ci è voluto del tempo per recuperare. Adesso mi sto allenando bene e spero di fare al più presto delle misure paragonabili a ...