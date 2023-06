Atalanta | partenza sprint per gli abbonamenti | seimila in tre giorni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Bergamo. Sono 6.116 glistaccati nei primi tre. Aperta venerdì 16 giugno alle 10, la campagna “È una fede” dell’è partita con il botto, raddoppiando quasi i numeri della scorsa annata se parliamo di media giornaliera. Nel 2022, infatti, erano 5.234 le tessere totali sottoscritte in cinque, una media di circa mille al giorno contro le duemila di questa stagione da venerdì a domenica. La fase 1 che prevede la prelazione sul posto per gli abbonati della scorsa stagione in Curva Nord e nelle due tribune sarà aperta fino alle 20 del 22 giugno. Qui tutte le informazioni sulle fasi successive. Il ritiro a Clusone La stagione nerazzurra inizierà ufficialmente martedì 11 luglio con il primo giorno di raduno a Zingonia, prima di trasferirsi a Clusone dal 14 al 22. Le sedute di allenamento si ...

Il Manchester United fa la spesa in Italia. Dopo aver messo nel mirino Hojlund dell'Atalanta e aver palesato un certo interesse per Onana dell'Inter, il radar dei Red Devils si sposta ... Se la...I numeri registrati dalla Campagna Abbonamenti dell'Atalanta per quanto concerne la stagione nerazzurra 2023 - 2024 Continua a gonfie vele la Campagna Abbonamenti dell'Atalanta 2023 - 2024, sia nelle varie ricevitorie Vivaticket che online. Come riportato dal sito ufficiale, in piena prima fase di prelazione, si è toccata quota 5200 abbonati.

Il terzo giorno della campagna abbonamenti in casa Atalanta si è chiuso ieri. Per assistere alle gare del campionato di Serie A 2023/2024, alle 20 di domenica 18 giugno, sono state già sottoscritte migliaia di tessere.