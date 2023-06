(Di lunedì 19 giugno 2023) Aumenta la lista delle pretendenti per Rasmus: secondo Sport1, anche ilpensa all'attaccante dell', l'altro...

...vantaggio avrebbe la Juve nel cedere il portiere polacco Va detto che l'assenzacompetizione ... A partire dal solito nome di Marco Carnesecchi: il portiere di proprietà dell'in prestito ......dopo anni e anni (decenni) di campionati avariati in cui la puzza d' imbroglio si avvertiva... anche filosofiche, nuove e con Napoli e Inter, Milan e Roma, Lazio ee Fiorentina - e i ...... "Dopo il mio primo gol con il Napoli, all', nel sottopassaggio mi trovai sommerso da un gigante. Era Giampiero Galeazzi. Lo riconobbivoce delle cronache per la Nazionale, il tennis e ...

Atalanta, dalla Germania: il Bayern Monaco piomba su Hojlund Calciomercato.com

Un pezzo di futuro del Napoli passa per la permanenza (o meno) di Victor Osimhen. Capocannoniere e miglior attaccante della Serie A nel campionato da poco concluso, piace a tanti club e dovesse arriva ...C'è l'Hellas Verona sulle tracce di Zortea, infatti, il calciatore dell'Atalanta è pronto a partire verso un nuovo prestito ...