Assicurazioni | l’authority | “Il ramo vita in perdita per la prima volta da 10 anni Le polizze non siano usate come investimenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023)in difficoltà per ladai tempi della crisi del debito. Il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle(Ivass), Luigi Federico Signorini, presentando la relazione annuale dell’autorità ha spiegato che “per lada diecinel settore assicurativo italiano la gestioneha chiuso in: è passata da un utile di 4,3 miliardi a unadi 0,4?. Per i rami D, invece, l’utile è stato di 2,7 miliardi, sostanzialmente invariato rispetto al 2021, “anche se, per ladal 2011, l‘assicurazione auto ha segnato una lieveper l’effetto dell’inflazione sul costo dei sinistri e ...