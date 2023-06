Per i rami Danni, invece, ha spiegato, 'l'utile e' stato di 2,7 miliardi, sostanzialmente invariato rispetto al 2021, anche se, per la prima volta dal 2011, l'ha segnato una lieve ...Per i rami Danni, invece, l'utile è stato di 2,7 miliardi, sostanzialmente invariato rispetto al 2021, anche se, per la prima volta dal 2011, l'ha segnato una lieve perdita per l'...Nel primo trimestre 2023 "il prezzo medio pagato per l'Rcè stato di 368 euro, con un aumento del 4% su base annua". Così il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, nelle considerazioni finali precisando che "la quota media di ...

Assicurazione auto, i costi si impennano: quali sono gli aumenti ilGiornale.it

Roma, 19 giu. (askanews) - 'Per la prima volta da dieci anni la gestione Vita ha chiuso in perdita: è passata da un utile di 4,3 miliardi a ...Il dato è dell'Ivass ed è riferito al primo trimestre confrontato con l'analogo periodo dell'anno scorso. Al Sud il trend delle tariffe medie è in ascesa dal 2014 ...