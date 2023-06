Assemblea biennale Assonime 2023 | sarà presente Mattarella

Leggi su lopinionista

ROMA – Giovedì 22 giugno alle ore 11, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà l'. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Relazione della Presidente di, Patrizia Grieco. Interverranno Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia.il Capo dello Stato, Sergio. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione della Lingua dei segni.